Лихачев Василий Константинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛихачев Василий Константинов

Лихачев Василий Константинов

Место рождения

Тонково (Туруханский район)

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Лихачев Константин Антонов

Мать: Лихачева Марфа Федорова

Тонково (Туруханский район)
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Лихачева Мария Васильева

Мать ребёнка: Лихачева Пелагея Евдокимова

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Нестерова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Лихачева Пелагея Евдокимова

Тонково (Туруханский район)
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Лихачева Аксинья Васильева

Мать ребёнка: Лихачева Пелагея Евдокимова

Рождение ребёнка
1866

Сын: Лихачев Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Лихачева Пелагея Евдокимова

Тонково (Туруханский район)
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Лихачева Матрона Васильева

Мать ребёнка: Лихачева Пелагея Евдокимова

Рождение ребёнка
1873

Сын: Лихачев Федор Васильевич

Мать ребёнка: Лихачева Пелагея Евдокимова

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Лихачева Руфина Васильева

Мать ребёнка: Лихачева Пелагея Евдокимова

Рождение ребёнка
1876

Сын: Лихачев Иван Васильев

Мать ребёнка: Лихачева Пелагея Евдокимова

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Лихачева Ефврония Васильева

Мать ребёнка: Лихачева Пелагея Евдокимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лихачева Пелагея Евдокимова

Смерть
Неизвестно