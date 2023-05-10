Лихачев Василий Константинов
Место рожденияТонково (Туруханский район)
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Тонково (Туруханский район)
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Лихачева Мария Васильева
Мать ребёнка: Лихачева Пелагея Евдокимова
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Нестерова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Лихачева Пелагея Евдокимова
Тонково (Туруханский район)
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Лихачева Аксинья Васильева
Мать ребёнка: Лихачева Пелагея Евдокимова
Рождение ребёнка
1866
Сын: Лихачев Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Лихачева Пелагея Евдокимова
Тонково (Туруханский район)
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Лихачева Матрона Васильева
Мать ребёнка: Лихачева Пелагея Евдокимова
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Лихачева Пелагея Евдокимова
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Лихачева Руфина Васильева
Мать ребёнка: Лихачева Пелагея Евдокимова
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Лихачева Пелагея Евдокимова
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Лихачева Ефврония Васильева
Мать ребёнка: Лихачева Пелагея Евдокимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно