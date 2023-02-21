Устинов Анатолий Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинов Анатолий Вячеславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1982

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

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Дети

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Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1982

Отец: Устинов Вячеслав Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.04.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стафеева Алена Григорьевна

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