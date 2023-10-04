Федяшев Варлампий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Федяшев Фёдор Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Федяшев Федор Варлампьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Федяшев Никита Варлампьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Федяшев Никита Варлампьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1815
Съезжее, Богатовский муниципальный район, Самарская область