Федяшев Варлампий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федяшев Варлампий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Федяшев Фёдор Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Федяшев Федор Варлампьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Федяшев Никита Варлампьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Федяшев Никита Варлампьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1815
Съезжее, Богатовский муниципальный район, Самарская область
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