Кондратий Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратий Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1684

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1669 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1717

Сын: Иван Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1718

Сын: Петр Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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