Кондратий Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1684
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684
Отец: Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717
Сын: Иван Кондратьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1718
Сын: Петр Кондратьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно