Старцев Филипп Аристархович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Старцев Аристарх
Мать: Старцева Мавра
Бракосочетание
13.02.1814
Рождение ребёнка
14.09.1828
Сын: Старцев Дмитрий Филиппович
Мать ребёнка: Старцева Ксения Степановна
Обвинск, Карагайский муниципальный район, Пермский край
В МК д. Заречная слоботка
Смерть
Неизвестно