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Старцев Филипп Аристархович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Старцев Аристарх

Мать: Старцева Мавра

Бракосочетание
13.02.1814

Жена: Старцева Ксения Степановна

Рождение ребёнка
14.09.1828

Сын: Старцев Дмитрий Филиппович

Мать ребёнка: Старцева Ксения Степановна

Обвинск, Карагайский муниципальный район, Пермский край
В МК д. Заречная слоботка
Смерть
Неизвестно
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