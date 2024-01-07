Сеногноев Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сеногноев Данил Евгеньевич
Мать ребёнка: Сеногноева Оксана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сеногноева Оксана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вотинцев Андрей Евгеньевич
Мать ребёнка: Вотинцева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вотинцева Анна