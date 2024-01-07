Сеногноев Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сеногноев Евгений Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сеногноев Александр Тимофеевич

Мать: Сеногноева Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сеногноев Данил Евгеньевич

Мать ребёнка: Сеногноева Оксана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сеногноева Оксана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вотинцев Андрей Евгеньевич

Мать ребёнка: Вотинцева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вотинцева Анна

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