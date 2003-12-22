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(Мастрюкова) Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1920

Дата смерти

22.12.2003

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1890 г.р.

Муж

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1920

Отец: Мастрюков Никифор Маркиянович

Мать: Мастрюкова (Константинова) Фекла Павловна

Развод
Неизвестно

Муж: Колодченко Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колодченко Василий

Рождение ребёнка
20.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колодченко Василий

Рождение ребёнка
06.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колодченко Василий

Смерть
22.12.2003

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