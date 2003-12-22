(Мастрюкова) Полина
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1920
Дата смерти22.12.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1920
Развод
Неизвестно
Муж: Колодченко Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колодченко Василий
Рождение ребёнка
20.05.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колодченко Василий
Рождение ребёнка
06.08.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колодченко Василий
Смерть
22.12.2003