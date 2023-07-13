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Жулин Сафрон Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жулин антон федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Жулина Марфа Сафроновна

Мать ребёнка: Жулина Евдокия Прокопьевна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
04.04.1865

Дочь: Жулина Мария Сафроновна

Мать ребёнка: Жулина Евдокия Прокопьевна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1866 ст.

Дочь: Жулина Прасковья Сафроновна

Мать ребёнка: Жулина Евдокия Прокопьевна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1869

Сын: Жулин Тихон Сафронович

Мать ребёнка: Жулина Евдокия Прокопьевна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1871

Дочь: Жулина Пелагея Сафроновна

Мать ребёнка: Жулина Евдокия Прокопьевна

Рождение ребёнка
14.10.1872

Дочь: Жулина Прасковья Сафроновна

Мать ребёнка: Жулина Евдокия Прокопьевна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
23.09.1875

Сын: Жулин Иван Сафронович

Мать ребёнка: Жулина Евдокия Прокопьевна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жулина Евдокия Прокопьевна

Смерть
Неизвестно