Давыдова Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чубарых Василий Максимович
Мать: Чубарых Мария
Рождение ребёнка
12.07.1924
Дочь: Духович Ольга Егоровна
Отец ребёнка: Давыдов Егор Павлович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Давыдов Митрофан Егорович
Отец ребёнка: Давыдов Егор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыдова Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Давыдов Егор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыдов Григорий Егорович
Отец ребёнка: Давыдов Егор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Давыдов Егор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыдова Дочь 3
Отец ребёнка: Давыдов Егор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыдова Дочь 4
Отец ребёнка: Давыдов Егор Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно