Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таисия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вдовина Ольга

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герда

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фролова Эльвира Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно