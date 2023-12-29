Философова Анна Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Философова Анна Никитина

Место рождения

Vladimir, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

1757

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1734 г.р.

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Vladimir, Vladimir Oblast Russia
Бракосочетание
03.11.1779

Муж: Философов Яков Семенов

Рождение ребёнка
26.12.1782

Дочь: Меланья Яковлева

Отец ребёнка: Философов Яков Семенов

Vladimir, Vladimir Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
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