Философова Анна Никитина
Место рожденияVladimir, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения1757
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Vladimir, Vladimir Oblast Russia
Бракосочетание
03.11.1779
Рождение ребёнка
26.12.1782
Дочь: Меланья Яковлева
Отец ребёнка: Философов Яков Семенов
Vladimir, Vladimir Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно