Тазиева Сария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тазиева Сария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1948 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тазиев Масгут Валиевич

Рождение ребёнка
19.05.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тазиев Масгут Валиевич

Рождение ребёнка
Около 08.07.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тазиев Масгут Валиевич

Смерть
Неизвестно

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