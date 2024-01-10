Лебедева Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Меньшикова Серафима Павловна

Отец ребёнка: Лебедев Павел

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Лебедева Юлия Павловна

Отец ребёнка: Лебедев Павел

Рождение ребёнка
1926

Сын: Лебедев Иван Павлович

Отец ребёнка: Лебедев Павел

Рождение ребёнка
1931

Сын: Лебедев Василий Павлович

Отец ребёнка: Лебедев Павел

Смерть
Неизвестно
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