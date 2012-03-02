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Пименова Варвара Николаевна
Пименова Варвара Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.03.2012
Пол
Женский
Отец
Пименов Николай Николаевич
1990 г.р.
Мать
Пименова Ольга Владимировна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.2012
Отец:
Пименов Николай Николаевич
Мать:
Пименова Ольга Владимировна
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