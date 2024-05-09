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Сергей Никитьевич

Место рождения

Кузнецово, Спасская волость, Смоленский уезд

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Никита

Мать: не указана

Кузнецово, Спасская волость, Смоленский уезд
Место рождения Кузнецово/Гора.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1864 ст.

Сын: Прокопий Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Кузнецово, Спасская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1871

Дочь: Попова Прасковья Сергеевна

Мать ребёнка: Татьяна Фёдоровна

Кузнецово, Спасская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1880

Сын: Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Кузнецово, Спасская волость, Смоленский уезд
Смерть
Неизвестно

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