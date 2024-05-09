Сергей Никитьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: Никита
Мать: не указана
Место рождения Кузнецово/Гора.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1864 ст.
Сын: Прокопий Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1871
Дочь: Попова Прасковья Сергеевна
Мать ребёнка: Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1880
Сын: Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно