Филипьева Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипьева Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1971

Дочь: Якимук Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Филипьев Николай

Минск, Минск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филипьев Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Филипьев Николай

Смерть
Неизвестно
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