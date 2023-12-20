Филипьева Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1971
Дочь: Якимук Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Филипьев Николай
Минск, Минск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филипьев Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Филипьев Николай
Смерть
Неизвестно