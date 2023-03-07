Колупаева (Русских) Евдокия Иванова
Место рожденияпоч. Онкушев, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиПосле 1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Онкушев, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
21.01.1817 ст.
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1819
Отец ребёнка: Колупаев Григорий Панфилов
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Дарья Григорьева
Отец ребёнка: Колупаев Григорий Панфилов
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Колупаев Григорий Панфилов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Мокрушина, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1836