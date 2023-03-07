Колупаева (Русских) Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колупаева (Русских) Евдокия Иванова

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Место рождения

поч. Онкушев, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

После 1836

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Онкушев, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
21.01.1817 ст.

Муж: Колупаев Григорий Панфилов

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Колупаев Фотий Григорьев

Отец ребёнка: Колупаев Григорий Панфилов

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Дарья Григорьева

Отец ребёнка: Колупаев Григорий Панфилов

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Колупаев Григорий Панфилов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Мокрушина, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1836
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