(Канаев) Ася — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Канаев) Ася

Место рождения

Москва

Дата рождения

Около 1998

Пол

Женский

Отец

1964 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1998

Отец: Канаев Игорь

Мать: ?

Москва
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