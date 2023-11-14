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(Канаев) Ася
(Канаев) Ася
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Древо
Место рождения
Москва
Дата рождения
Около 1998
Пол
Женский
Отец
Канаев Игорь
1964 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1998
Отец:
Канаев Игорь
Мать:
?
Москва
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