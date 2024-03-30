Лаврова (Вересова) Александра Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 07.10.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.10.1858
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Павла Флегонтовна
Отец ребёнка: Лавров Флегонт Финеесович
д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Преображенская Евстолия Флегонтовна
Отец ребёнка: Лавров Флегонт Финеесович
д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Лавров Александр Флегонтович
Отец ребёнка: Лавров Флегонт Финеесович
д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Лавров Павлин Флегонтович
Отец ребёнка: Лавров Флегонт Финеесович
д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Надежда Флегонтовна
Отец ребёнка: Лавров Флегонт Финеесович
д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Около 1894
Отец ребёнка: Лавров Флегонт Финеесович
д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно