Лаврова (Вересова) Александра Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврова (Вересова) Александра Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 07.10.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.10.1858

Отец: Вересов Константин Фёдорович

Мать: Вересова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Павла Флегонтовна

Отец ребёнка: Лавров Флегонт Финеесович

д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Преображенская Евстолия Флегонтовна

Отец ребёнка: Лавров Флегонт Финеесович

д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Лавров Александр Флегонтович

Отец ребёнка: Лавров Флегонт Финеесович

д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Лавров Павлин Флегонтович

Отец ребёнка: Лавров Флегонт Финеесович

д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Надежда Флегонтовна

Отец ребёнка: Лавров Флегонт Финеесович

д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Лавров Иван Флегонтович

Отец ребёнка: Лавров Флегонт Финеесович

д. Никольское, Вохтожское с/п, Грязовецкий р., Вологодская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лавров Флегонт Финеесович

Смерть
Неизвестно
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