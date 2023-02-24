Еркин Константин Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еркин Константин Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1924

Дата смерти

06.02.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еркина Елизавета Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варганова Ирина Константиновна

Мать ребёнка: Еркина Елизавета Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еркин Александр Константинович

Мать ребёнка: Еркина Елизавета Павловна

Смерть
06.02.1993
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