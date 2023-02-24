Еркин Константин Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1924
Дата смерти06.02.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Еркина Елизавета Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варганова Ирина Константиновна
Мать ребёнка: Еркина Елизавета Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Еркин Александр Константинович
Мать ребёнка: Еркина Елизавета Павловна
Смерть
06.02.1993