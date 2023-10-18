Пелешина (Агафонова/Старостина) Пелагея Старостина/
Место рожденияЧувашия, Порецкий район, Броновщина
Дата рождения26.04.1905
Дата смерти03.10.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1905
Отец: Агафонов Дмитрий
Мать: Агафонова Варвара
Чувашия, Порецкий район, Броновщина
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Пелешин Иван
Рождение ребёнка
26.04.1934
Отец ребёнка: Пелешин Иван
Рождение ребёнка
28.01.1937
Дочь: Андреева Мария
Отец ребёнка: Пелешин Иван
Чувашия, Порецкий район
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Пелешин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пелешин Степан
Отец ребёнка: Пелешин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пелешин Виктор
Отец ребёнка: Пелешин Иван
Смерть
03.10.1993
Похороны
Неизвестно