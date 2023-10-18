Пелешина (Агафонова/Старостина) Пелагея Старостина/ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелешина (Агафонова/Старостина) Пелагея Старостина/

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Место рождения

Чувашия, Порецкий район, Броновщина

Дата рождения

26.04.1905

Дата смерти

03.10.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1905

Отец: Агафонов Дмитрий

Мать: Агафонова Варвара

Чувашия, Порецкий район, Броновщина
Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Пелешин Иван

Рождение ребёнка
26.04.1934

Сын: Пелешин Виктор (моряк)

Отец ребёнка: Пелешин Иван

Рождение ребёнка
28.01.1937

Дочь: Андреева Мария

Отец ребёнка: Пелешин Иван

Чувашия, Порецкий район
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Пелешин Иван

Анастасово, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пелешин Степан

Отец ребёнка: Пелешин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пелешин Виктор

Отец ребёнка: Пелешин Иван

Смерть
03.10.1993
Похороны
Неизвестно
Анастасово, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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