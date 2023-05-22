Сорокин Лев Анатолиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Лев Анатолиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сорокин Анатолий

Мать: Сорокина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Вадим Львович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Лена Львовна

Мать ребёнка: Эльвира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эльвира

Лечение в госпитале
Неизвестно
В 14 лет остался без глаза из-за случая с лампочкой.
Смерть
Неизвестно