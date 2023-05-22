Сорокин Лев Анатолиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сорокин Анатолий
Мать: Сорокина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Лена Львовна
Мать ребёнка: Эльвира
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эльвира
Лечение в госпитале
Неизвестно
В 14 лет остался без глаза из-за случая с лампочкой.
Смерть
Неизвестно