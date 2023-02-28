Чигина (Васильева) Тамара Григорьевна
Место рождения
Дата рождения05.05.1937
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1937
Отец: Васильев Григорий Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
28.09.1959
Рождение ребёнка
27.06.1960
Дочь: Горбачева Лидия Владимировна
Отец ребёнка: Чигин Владимир Петрович
Место жительства
Неизвестно
Беляево, Юхновский муниципальный район, Калужская область