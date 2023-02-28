Чигина (Васильева) Тамара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чигина (Васильева) Тамара Григорьевна

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Место рождения

Александровка, Юхновский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

05.05.1937

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1937

Отец: Васильев Григорий Васильевич

Мать: не указана

Александровка, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
28.09.1959

Муж: Чигин Владимир Петрович

Рождение ребёнка
27.06.1960

Дочь: Горбачева Лидия Владимировна

Отец ребёнка: Чигин Владимир Петрович

Место жительства
Неизвестно
Беляево, Юхновский муниципальный район, Калужская область
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