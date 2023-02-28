Красулина (Кусакина) Параскева (Прасковья) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красулина (Кусакина) Параскева (Прасковья) Ивановна

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Место рождения

Ширково, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Ширково, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
19.02.1861 ст.

Муж: Красулин Стефан Алексеевич

Рождение ребёнка
14.05.1866 ст.

Дочь: Красулина Феодосия Стефановна (Степановна)

Отец ребёнка: Красулин Стефан Алексеевич

Рождение ребёнка
16.05.1869 ст.

Дочь: Красулина Александра Стефановна (Степановна)

Отец ребёнка: Красулин Стефан Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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