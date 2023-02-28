Красулина (Кусакина) Параскева (Прасковья) Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.02.1861 ст.
Рождение ребёнка
14.05.1866 ст.
Дочь: Красулина Феодосия Стефановна (Степановна)
Отец ребёнка: Красулин Стефан Алексеевич
Рождение ребёнка
16.05.1869 ст.
Дочь: Красулина Александра Стефановна (Степановна)
Отец ребёнка: Красулин Стефан Алексеевич
Смерть
Неизвестно