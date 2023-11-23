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неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Тихомиров Алексей Константинов

Отец ребёнка: Тихомиров Константин

Тихомиров Алексей Константинович (1847 — 1926) Родился в семье дьячка села Введенского на Ляму Мышкинского уезда Константина Тихомирова. В 1863 году окончил Угличское духовное училище и в том же году,... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихомиров Дмитрий Константинов

Отец ребёнка: Тихомиров Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихомиров Константин

Смерть
Неизвестно
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