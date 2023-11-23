неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Тихомиров Алексей Константинов
Отец ребёнка: Тихомиров Константин
Тихомиров Алексей Константинович (1847 — 1926) Родился в семье дьячка села Введенского на Ляму Мышкинского уезда Константина Тихомирова. В 1863 году окончил Угличское духовное училище и в том же году,... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихомиров Дмитрий Константинов
Отец ребёнка: Тихомиров Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тихомиров Константин
Смерть
Неизвестно