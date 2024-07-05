Кончаковский Денис Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.02.2010
Сын: Кончаковский Артем Денисович
Мать ребёнка: Кончаковская Виктория Олеговна
Рождение ребёнка
06.11.2013
Дочь: Кончаковская Софья Денисовна
Мать ребёнка: Кончаковская Виктория Олеговна
Рождение ребёнка
29.01.2016
Сын: Кончаковский Григорий Денисович
Мать ребёнка: Кончаковская Виктория Олеговна