Косенкова Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.03.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1940
Дочь: Мыздарина (косенкова) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Косенков Василий Егорович
Хворостянка, Хворостянский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.03.1997
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область