Косенкова Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косенкова Анна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.03.1997

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1940

Дочь: Мыздарина (косенкова) Нина Васильевна

Отец ребёнка: Косенков Василий Егорович

Хворостянка, Хворостянский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косенков Василий Егорович

Смерть
08.03.1997
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
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