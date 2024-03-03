Пронина Мелания Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронина Мелания Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852 ст.

Сын: Пронин Иван Никитович

Отец ребёнка: Пронин Никита Кириллович

Рождение ребёнка
1854 ст.

Сын: Пронин Филлип Никитович

Отец ребёнка: Пронин Никита Кириллович

Рождение ребёнка
1858 ст.

Дочь: Агафья Никитична

Отец ребёнка: Пронин Никита Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пронин Никита Кириллович

Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно
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