Пронина Мелания Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1852 ст.
Отец ребёнка: Пронин Никита Кириллович
Рождение ребёнка
1854 ст.
Отец ребёнка: Пронин Никита Кириллович
Рождение ребёнка
1858 ст.
Дочь: Агафья Никитична
Отец ребёнка: Пронин Никита Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно