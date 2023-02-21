Колесниченко (Чеботарёва) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесниченко (Чеботарёва) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1960

Дочь: Приказчикова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Колесниченко Николай Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесниченко Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Колесниченко Николай Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесниченко Елена Николаевна

Отец ребёнка: Колесниченко Николай Степанович

Смерть
Неизвестно
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