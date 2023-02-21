Колесниченко (Чеботарёва) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1960
Дочь: Приказчикова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Колесниченко Николай Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесниченко Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Колесниченко Николай Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесниченко Елена Николаевна
Отец ребёнка: Колесниченко Николай Степанович
Смерть
Неизвестно