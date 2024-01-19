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Соколов Алексей Петрович

Место рождения

Чудиново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

13.03.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1880

Отец: Соколов Петр Яковлев

Мать: Соколова Наталья Филиппова

Чудиново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Крещение
Неизвестно
Малые Липки, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Восприемники: Иваньковский Алексей Матвеевич, рядовой в запасе, д.Чудиново; Корочкина Евдокия (жена Корочкина Федора Ефимовича, солдата), д.Чудиново
Смерть
Неизвестно
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