Соколов Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения13.03.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1880
Отец: Соколов Петр Яковлев
Крещение
Неизвестно
Малые Липки, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Восприемники: Иваньковский Алексей Матвеевич, рядовой в запасе, д.Чудиново; Корочкина Евдокия (жена Корочкина Федора Ефимовича, солдата), д.Чудиново
Смерть
Неизвестно