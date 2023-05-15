Елена Флюровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлена Флюровна

Елена Флюровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1984

Пол

Женский

Отец

1962 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1984

Отец: Саттаров Флюр Фанурович

Мать: не указана