Ильясов Гатулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильясов Гатулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

1885

Пол

Мужской

Отец

1829 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Карамурзин Ильяс

Мать: Карамурзина ?

Смерть
1885
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