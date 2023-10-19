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Ильясов Гатулла
Ильясов Гатулла
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1866
Дата смерти
1885
Пол
Мужской
Отец
Карамурзин Ильяс
1829 г.р.
Мать
Карамурзина ?
Дети
Не указаны
Добавил:
ИФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец:
Карамурзин Ильяс
Мать:
Карамурзина ?
Смерть
1885
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