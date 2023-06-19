Панарина (Евсюкова) Евдокея Космина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарина (Евсюкова) Евдокея Космина

Место рождения

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Евсюков Косма Дмитриев

Мать: Евсюкова Евдокия Тихонова

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
10.11.1908

Муж: Панарин Иван Феодоров

Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Witnesses:Кретовки: Сергей и Ефим Никодимовы Панарины, Александр Кириллов Логачев и Кутуш: Иустина Тихонова Заводчикова
Смерть
Неизвестно