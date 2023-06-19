Панарина (Евсюкова) Евдокея Космина
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Евсюков Косма Дмитриев
Бракосочетание
10.11.1908
Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Witnesses:Кретовки: Сергей и Ефим Никодимовы Панарины, Александр Кириллов Логачев и Кутуш: Иустина Тихонова Заводчикова
Смерть
Неизвестно