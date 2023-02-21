Кондратьева (Бершанская) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева (Бершанская) Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1911

Дата смерти

20.01.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

1929 г.р.
1930 или 1932 г.р.
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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1929

Дочь: Кондратьева Агрипина Прокопьевна

Отец ребёнка: Кондратьев Прокопий Иванович

Рождение ребёнка
1930 или 1932

Сын: Кондратьев Леонид Прокопьевич

Отец ребёнка: Кондратьев Прокопий Иванович

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Прокопий Иванович

Томская обл.
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Рождение ребёнка
21.01.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Прокопий Иванович

Томская обл.
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Рождение ребёнка
1936 или 1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Прокопий Иванович

Томская обл.
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Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Прокопий Иванович

Томская обл.
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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев Прокопий Иванович

Смерть
20.01.1992
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