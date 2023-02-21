Кондратьева (Бершанская) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1911
Дата смерти20.01.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.07.1929
Дочь: Кондратьева Агрипина Прокопьевна
Отец ребёнка: Кондратьев Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
1930 или 1932
Сын: Кондратьев Леонид Прокопьевич
Отец ребёнка: Кондратьев Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
1934
Томская обл.
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Рождение ребёнка
21.01.1935
Томская обл.
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Рождение ребёнка
1936 или 1938
Томская обл.
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Рождение ребёнка
1940
Томская обл.
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Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.01.1992