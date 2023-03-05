Кузнецов Иван Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Иван Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1844 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1915 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Тихон Акимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1915

Сын: Кузнецов Константин Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Параскева Фёдоровна

Стаево, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Параскева Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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