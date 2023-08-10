Уригачева София Евфимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1873
Дочь: Мавра Евфимова
Отец ребёнка: Урлугачев Евфим Степанов
Рождение ребёнка
29.06.1875
Дочь: Марфа Феодорова
Отец ребёнка: Урлугачев Евфим Степанов
Рождение ребёнка
08.07.1877
Сын: Урлыгачев Прокопий Евфимов
Отец ребёнка: Урлугачев Евфим Степанов
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Урлугачев Евфим Степанов
Рождение ребёнка
29.03.1884
Отец ребёнка: Урлугачев Евфим Степанов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно