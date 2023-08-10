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Уригачева София Евфимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1873

Дочь: Мавра Евфимова

Отец ребёнка: Урлугачев Евфим Степанов

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
29.06.1875

Дочь: Марфа Феодорова

Отец ребёнка: Урлугачев Евфим Степанов

Рождение ребёнка
08.07.1877

Сын: Урлыгачев Прокопий Евфимов

Отец ребёнка: Урлугачев Евфим Степанов

Рождение ребёнка
1882

Сын: Урагачев Филипп Евфимов

Отец ребёнка: Урлугачев Евфим Степанов

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
29.03.1884

Сын: Уригачев Иоанн Степанов

Отец ребёнка: Урлугачев Евфим Степанов

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Место жительства
Неизвестно
Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Смерть
Неизвестно
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