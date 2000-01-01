Воротников Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воротников Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.01.2000

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воротников Генадий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воротников Юрий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
01.01.2000
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