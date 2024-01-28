Давшкова Елисавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Давшков Антон
Екатеринка, Хославичская волость, Мстиславский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Давшков Антон
Смерть
Неизвестно