Давшкова Елисавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давшкова Елисавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1893 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давшков Антон

Екатеринка, Хославичская волость, Мстиславский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давшков Антон

Смерть
Неизвестно
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