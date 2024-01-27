Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1703 ст.

Дата смерти

До 1771 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1739 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1703 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.

Сын: Никита Ильин

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агафонъ Ильинъ

Мать ребёнка: ?

Смерть
До 1771 ст.
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