Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1703 ст.
Дата смертиДо 1771 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1703 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.
Сын: Никита Ильин
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агафонъ Ильинъ
Мать ребёнка: ?
Смерть
До 1771 ст.