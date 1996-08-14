Фёдоров Антон Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдоров Антон Олегович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1996

Отец: не указан

Мать: Фёдорова Елена Васильевна

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