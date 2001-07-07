Телюк (Дигусар Digoussar) Ирина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телюк (Дигусар Digoussar) Ирина Степановна

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Место рождения

Одесская губерния, Вознесенский уезд, Зиноидовка. Николаевская область.

Дата рождения

01.01.1914

Дата смерти

07.07.2001

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1914

Отец: Дигусар Digoussar Степан Кириллович

Мать: Дигусар Digoussar Домникия Никифоровна

Одесская губерния, Вознесенский уезд, Зиноидовка. Николаевская область.
Рождение ребёнка
11.10.1943

Дочь: Телюк Лилия Павловна

Отец ребёнка: Телюк Павел Иванович

УзССР, г. Ташкент
Смерть
07.07.2001
Узбекистан, г, Ташкент
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