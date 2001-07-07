Телюк (Дигусар Digoussar) Ирина Степановна
Место рожденияОдесская губерния, Вознесенский уезд, Зиноидовка. Николаевская область.
Дата рождения01.01.1914
Дата смерти07.07.2001
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1914
Одесская губерния, Вознесенский уезд, Зиноидовка. Николаевская область.
Рождение ребёнка
11.10.1943
Дочь: Телюк Лилия Павловна
Отец ребёнка: Телюк Павел Иванович
УзССР, г. Ташкент
Смерть
07.07.2001
Узбекистан, г, Ташкент