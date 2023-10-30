Косуля Марк Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосуля Марк Сергеевич

Косуля Марк Сергеевич

Место рождения

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1894

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Косуля Сергей Гаврилович

Мать: Кушнир Агрофена Мусиевна

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1915

Сын: Косуля Иван Маркович

Мать ребёнка: Колот Еврокия Афанасиевна

Рождение ребёнка
02.09.1922

Дочь: Косуля Елизавета Марковна

Мать ребёнка: Колот Еврокия Афанасиевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Косуля Александр Маркович

Мать ребёнка: Колот Еврокия Афанасиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косуля Лидия Марковна

Мать ребёнка: Колот Еврокия Афанасиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колот Еврокия Афанасиевна

Смерть
1937
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close