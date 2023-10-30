Косуля Марк Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти1937
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Косуля Сергей Гаврилович
Мать: Кушнир Агрофена Мусиевна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Косуля Иван Маркович
Мать ребёнка: Колот Еврокия Афанасиевна
Рождение ребёнка
02.09.1922
Дочь: Косуля Елизавета Марковна
Мать ребёнка: Колот Еврокия Афанасиевна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Косуля Александр Маркович
Мать ребёнка: Колот Еврокия Афанасиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косуля Лидия Марковна
Мать ребёнка: Колот Еврокия Афанасиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1937