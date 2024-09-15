Червоннов Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1974
ПолМужской
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Червоннов Виктор Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: - -
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1974