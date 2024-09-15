Червоннов Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Червоннов Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Червоннов Виктор Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: - -

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1974

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