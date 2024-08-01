Васенин Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасенин Иосиф

Васенин Иосиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васенина (Павлова) Лидия

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васенина (Павлова) Лидия

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.