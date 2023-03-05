Портных Наталья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Агрипина Дмитриевна
Отец ребёнка: Портных Дмитрий Трофимович
Рождение ребёнка
08.01.1892
Сын: Портных Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Портных Дмитрий Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно