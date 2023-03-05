Портных Наталья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Портных Наталья Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Агрипина Дмитриевна

Отец ребёнка: Портных Дмитрий Трофимович

Рождение ребёнка
08.01.1892

Сын: Портных Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Портных Дмитрий Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Портных Дмитрий Трофимович

Смерть
Неизвестно
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