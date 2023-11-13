Федотов Семён Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Семён Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.11.1895

Жена: Федотова Екатерина Семёновна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
поручители по жениху: крестьяне Кунеевки Андрей Васильевич Тихов и Николай Ларионович Воронков
Место жительства
Неизвестно
Кунеевка, Федоровская волость, Ставропольский уезд
Смерть
Неизвестно
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