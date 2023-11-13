Федотов Семён Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.11.1895
Тольятти, Тольятти, Самарская область
поручители по жениху: крестьяне Кунеевки Андрей Васильевич Тихов и Николай Ларионович Воронков
Место жительства
Неизвестно
Кунеевка, Федоровская волость, Ставропольский уезд
Смерть
Неизвестно