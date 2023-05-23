Полетаев Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолетаев Александр Михайлович

Полетаев Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1889 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1912

Жена: Полетаева Юлия Алексеевна

Георгиевское, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полетаева Юлия Алексеевна

Смерть
Неизвестно