(Васенева) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Васенева) Ксения

(Васенева) Ксения

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1901 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васенев Иван

Мать: Васенева Пелагея

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close