Жуков Алексей Сергеевич 1908 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЖуков Алексей Сергеевич

Жуков Алексей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Около 1956

Пол

Мужской

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Жуков Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Жукова Евдокия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Евдокия Семеновна

Лебяжье, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Венчались в храме Рождества Христова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Жукова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Жукова Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
21.03.1944

Дочь: Зотова Раиса Алексеевна

Мать ребёнка: Жукова Евдокия Семеновна

Смерть
Около 1956
Получил ранение осколком в живот в 1943 г., летом-осенью 1956 года из-за этого же ранения погиб, поднимая тяжелое рана разорвалась (?), спасти не удалось

Мы используем куки для улучшения работы сайта.