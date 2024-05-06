Жуков Алексей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиОколо 1956
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Жуков Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жуков Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Жукова Евдокия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукова Евдокия Семеновна
Лебяжье, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Венчались в храме Рождества Христова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Жукова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Жукова Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
21.03.1944
Дочь: Зотова Раиса Алексеевна
Мать ребёнка: Жукова Евдокия Семеновна
Смерть
Около 1956
Получил ранение осколком в живот в 1943 г., летом-осенью 1956 года из-за этого же ранения погиб, поднимая тяжелое рана разорвалась (?), спасти не удалось