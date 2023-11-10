Фомичева (Анисимова) Федосья Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
ГААК, 169-1-815-56 л
Бракосочетание
Около 1786
ГААК, 169-1-815-56 л
Место жительства
Неизвестно
Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-815-56л
Смерть
Неизвестно