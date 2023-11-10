Фомичева (Анисимова) Федосья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомичева (Анисимова) Федосья Тимофеевна

Место рождения

Анисимово, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Анисимово, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-815-56 л
Бракосочетание
Около 1786

Муж: Фомичев Петр Андреевич

ГААК, 169-1-815-56 л
Место жительства
Неизвестно
Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-815-56л
Смерть
Неизвестно
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